Zeearenden in de Alde Feanen weer te volgen via een webcam

Vorig jaar waren de zeearenden ook al te volgen. In mei 2021 werd het zicht echter minder. De jonge zeearenden hadden op de lens gepoept. Dit jaar is de camera daarom maar wat hoger gezet. Het wordt alweer de zesde keer dat het zeearend-paar gaat broeden in de Alde Feanen.

Ooievaar

Ook de webcam op het ooievaarsnest in de Alde Feanen staat weer aan. De ooievaars zijn te volgen via www.ooievaars.nl. De zeearenden kun je hier volgen.