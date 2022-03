Corona blijft gevaarlijk voor kwetsbaren: "Je ziet vaak niet wie kwetsbaar is"

Begrijpen anderen dat?

"Het is niet zichtbaar, je ziet vaak niet dat mensen kwetsbaar zijn. Die lopen en fietsen gewoon. Dus toen de versoepelingen in gingen, werd ook wel gezegd: we mogen alles weer. Dan zeg ik: jullie mogen weer, ik niet. Ik heb het gevoel dat ik een beetje vergeten word."

En hoe doe je het met bezoek bijvoorbeeld?

"Hooguit één persoon. En meestal vraag ik van tevoren of ze in contact zijn geweest met mensen, of ze zich van tevoren willen laten testen, of ze een mondkapje willen dragen. De spontaniteit is wel weg: je staat niet even met elkaar in de gang te praten, of samen even gezellig af te wassen. Dat vind ik heel erg lastig."

Met andere woorden: een beetje begrip graag?

"Heel graag."