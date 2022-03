Stichting komt met noodoproep: Zonder nieuwe bestuursleden geen herdenking Slag bij Warns

Omdat overleg met de Ried fan de Fryske Beweging, waar de Stichting bij aangesloten is, geen nieuwe bestuursleden opleverde, ligt er nu een noodoproep. De afgelopen twee jaar was er geen herdenking vanwege de coronaregels. De Stichting Slag bij Warns heeft die tijd gebruikt om het monument op te knappen.

Herdenking 'belangrijk en nodig'

Dykstra vindt het van groot belang dat er dit jaar in september wel weer een Warnsherdenking is. "Het is een traditie die wordt gewaardeerd en bij mooi weer zomaar een paar honderd mensen trekt." Dykstra vindt de herdenking 'belangrijk en nodig' om aandacht te vragen voor de 'democratische rechten van de Friese minderheid'.

De Stichting Slag bij Warns is niet de enige Friese organisatie die dringend een nieuwe voorzitter nodig heeft. Ook de Ried fan de Fryske Beweging is op zoek naar een opvolger voor aftredend voorzitter Pier Bergsma.