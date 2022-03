Heerenveen: is gemeente verantwoordelijk voor financieel welzijn van topsport?

Jeugdzorg

De jeugdzorg is een thema dat in alle gemeenten aan de orde komt. In 2015 heeft het Rijk de taken van de jeugdzorg bij de gemeenten neergelegd. Alleen geven gemeenten aan niet genoeg geld te hebben om te taken van het adviseren en begeleiden van de jeugd naar de goede vorm van jeugdhulp goed te kunnen uitvoeren.

Ook in de gemeente Heerenveen speelt dat probleem. Het CDA geeft dat bijvoorbeeld aan. Ze willen met meerder gemeenten optrekken om meer geld te bemachtigen voor gemeenten.

Door het geldtekort in de jeugdzorg staat de gemeente nu voor de keuze om zelf bij te springen of te proberen de goede zorg te leveren binnen het budget van de overheid. En dan is nu net waar de partijen het niet over eens zijn.

De VVD is het meest uitgesproken tegen meer uitgeven dan het budget. Zij zetten in op 'normaliseren' en 'demedicaliseren'. Zo kan op de kosten van de jeugdzorg worden bespaard. Dat houdt in dat de partij wil inzetten op het verbeteren van 'het opvoedkundig klimaat' in scholen, wijken en huishoudens, zodat problemen eerder worden opgemerkt.