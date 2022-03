Fries in Lviv ziet oorlog dichterbij komen: "De situatie is gespannen"

Daarom is de spanning er dus ook in Lviv. Dat geldt ook voor Nammensma, die het liefst 'gewoon' aan het werk is. "De rustige dagen zijn de slechtste dagen. Dan ben je de hele tijd het nieuws aan het lezen. Maar zondag was ik lekker aan het werk."

En werk is er wel. "Het ministerie kwam met de oproep om direct aardappelen klaar te zetten om in te laden. De vrachtwagens die ze moesten vervoeren, waren er ook al vrij snel. Drie gigantisch dappere vrachtwagenchauffeurs hebben de aardappelen tot vlak voor Kiev gebracht. Daar wordt het dan overgeladen en gaat het met een konvooi de stad in. Zo'n reis is heel spannend, ik heb veel respect voor die mensen."