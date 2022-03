Minder criminaliteit in Noord-Nederland in de laatste tien jaar

Dat meldt het CBS op basis van de nieuwe Veiligheidsmonitor 2021 en de geregistreerde criminaliteit.

Veel minder dan tien jaar geleden

13,7 procent van de mensen uit het Noorden die de Veiligheidsmonitor hebben ingevuld, zeggen in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit. In 2012 was dat percentage veel hoger. Een vierde van de Noorderlingen gaf toen aan slachteroffer te zijn geweest.

Ook de geregistreerde criminaliteit is minder geworden. In Noord-Nederland is dat in tien jaar tijd gehalveerd.