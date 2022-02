Grote brand in boerderij in Hindeloopen, schuur verloren gegaan

Een schuur is bij de brand verloren gegaan. De brandweer heeft het aangrenzende woonhuis wel kunnen redden, net als een tweede schuur. Er waren geen mensen of dieren meer binnen, zegt een woordvoerder van de brandweer.

In de omgeving zijn verschillende harde knallen gehoord, omwonenden spreken over tien. Er lagen ook zonnepanelen op het dak. Delen daarvan zijn in het naastgelegen weiland terechtgekomen.

De brandweer verwacht tot diep in de nacht bezig te zijn met het nablussen van de brand.