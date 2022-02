Politieke klimaat in Smallingerland verhardt, burgemeester roept op: "Doe aangifte"

Wel doet de burgemeester een oproep aan politici. Zij moeten vooral aangifte bij de politie doen als ze zoiets meemaken. Als er meer aangiftes komen, zal er landelijk meer capaciteit worden vrijgemaakt bij de politie en bij het Openbaar Ministerie. Dan zal daar extra geld naartoe moeten, zo zegt Rijpstra.

Op straat wordt het debat ook harder en persoonlijker. Kort geleden werd een CDA'er in Drachten aangevallen, zo is te zien in een filmpje. Er vielen woorden zoals 'landverrader'.