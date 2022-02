Organisatie Tall Ships Races sluit Russische schepen uit van deelname

De Tall Ships Races beginnen op 7 juli in het Deense Esbjerg. Ze zijn van 14 tot en met 17 juli in Harlingen. Later worden ook nog Antwerpen en Aalborg aangedaan.

De vier havens en de Engelse organisatie Sail Training International waren unaniem in hun besluit om de schepen uit Rusland niet toe te laten. "De daad van agressie kan gewoon niet'', zegt Lieuwe Krol, directeur van de Tall Ships Races in Harlingen.