Friese bedrijven zetten zakelijke zorgen aan de kant: "Gaat nu om de mensen"

Directeur Rene Kremers van Difco International uit Leeuwarden, dat producten levert aan de agrarische sector, heeft vooral zorgen over zijn staf en klanten. Van zijn vertegenwoordiger in het plaatste Tsjernihiv, noordelijk van de hoofdstad Kiev, kreeg hij maandag een filmpje toegestuurd van een aanval op een bouwmarkt vlakbij haar in de buurt. "Ze zit al vijf dagen in de schuilkelder. Het is verschrikkelijk."

Mensen eerst

Difco doet naast Oekraïne ook zaken in Ruslan, Kazachstan en Oezbekistan. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne kunnen groot zijn, maar daar maakt Kremers zich nu nog niet zo druk om.

"We hebben wel meer crises meegemaakt, maar hier vallen doden bij. En dan is de rest niet belangrijk. Het gaat nu eerst om de mensen. Daar kan ik wakker van liggen."

Opstand tegen Poetin

Agrarisch ondernemer Sjoerd Galema komt net terug uit Moskou. Hij had een samenwerking met anderen een boerderij in Rusland, maar die is in november verkocht.

Galema was afgelopen week in Rusland om de laatste zaken of te handelen en heeft toen met verschillende Russen gesproken. "De mensen tot vijftig jaar willen een modern en open land en ze willen niet horen bij de kleine clique om Poetin heen, die nu de hele wereldvrede op het spel zet."