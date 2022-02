Ouders mogen schoolgebouw weer in: "Heel blij dat je elkaar weer kan zien"

De nieuwe directeur vindt het mooi dat de ouders uitgerekend maandag weer in de school mogen komen. Dat is namelijk Putmans eerste werkdag op de school in Kollumerpomp. Zo kan ze meteen kennismaken met de vaders en moeders:

"Ik kan me voorstellen dat, als er een nieuwe directeur op school is, de ouders die ook willen zien. Ouders willen even zien wie dat is en hoe ze als persoon is. Voor mij is het ook goed om te zien welke ouders bij welk kind horen."