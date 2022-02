Cambuurheld heeft weer rechte neus: "We zijn bezig met een goed masker"

Waar Cambuur voor het eerst in zeven competitiewedstrijden weer won, lukte dat sc Heerenveen niet. Het verloor voor de zevende keer op rij in de eredivisie. Dat is ook Schmidt niet ontgaan. Hij begon er zijn carrière. "Het ziet er niet goed uit", zegt de in Heerenveen geboren voetballer.

"Voetbal gebaseerd op toeval"

Sportverslaggever Arjen de Boer maakt zich zorgen, omdat niet bij iedereen het besef aanwezig lijkt dat de degradatiezone niet ver weg meer is. "Als de alarmbellen nu niet afgaan, weet ik het ook niet meer. Het voetbal is gebaseerd op toeval. We hopen dat het goed valt, maar het gaat helemaal mis."