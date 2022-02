Voor het eerst goudjakhals gezien in Fryslân

Het is de zevende keer dat het dier is gezien in Nederland en dus voor het eerst in Nederland, schrijft de Zoogdiervereniging. De Friese zoogdierenexpert Harrie Bosma zag het dier in Fryslân. Hij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om zijn waarneming te bevestigen, die komt nu tot dezelfde conclusie.

De goudjakhals zit qua grootte tussen een vos en een wolf in en eet vooral muizen, ratten en konijnen. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen. Graag blijven ze uit de buurt van wolven, omdat die ze als concurrent zien.

Sinds 2016 wordt de soort in Nederland gezien. Voor Fryslân is het dier al waargenomen in Groningen, Drenthe, Gelderland en Utrecht.