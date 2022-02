Verschillende acties om mensen in Oekraïne te helpen; "we willen iets doen"

Het is druk met mensen die spullen brengen na een oproep op sociale media. Zoon Willem woont in Oekraïne. Zo is de familie bij de oorlog betrokken. Moeder Karin regelt de inzameling. Ze is verrast door de drukte.

Behoefte aan houdbaar voedsel

"Het is onvoorstelbaar. Twintig minuten na de oproep stonden de eerste auto's hier al en ik ben eigenlijk niet meer binnen geweest. Mensen willen graag iets doen", zegt Karin Nammensma. Zoon Willem had er speciaal om gevraagd. "Er is een lijst van het ministerie van Oekraïne met wat ze nodig hebben."

Het gaat onder andere om voedsel in blik en droog, houdbaar voedsel. "Ook kleding en dekbedden is behoefte aan. Er is nog een actie om kraampakketten in te zamelen. En we zoeken ook naar kleurboekjes en potleden voor kinderen."