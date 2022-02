Minister beantwoordt Kamervragen over het Fries in het Fries

Die vragen werden gesteld door D66-Kamerlid Romke de Jong uit Gorredijk.

De vraag ging over de cv's (curriculum vitae) van nieuwe bewindspersonen bij Algemene Zaken. Die worden in het Duits, Frans en Engels vertaald, maar niet in het Fries. De minister zegt dat dat niet waar is, het is aan een departement zelf om te bepalen of een cv ook in het Fries of Papiaments wordt vertaald.

De minister vindt het verder belangrijk dat Friezen zich kunnen uitdrukken in hun moedertaal. Dat betekent volgens haar dat het in emotionele situaties zinvol is om informatie in het Fries te vertalen.