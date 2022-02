Harlingen: kleine maar autonome gemeente, zorgen over zoutwinning bij Wijnaldum

Het unieke Harlingen

Wat Harlingen in Fryslân een unieke gemeente maakt, is dat het als een van de kleinere gemeenten helemaal zelfstandig functioneert. In het geweld van efficiëntie en grootschaligheid zijn de afgelopen jaren de meeste gemeenten opgegaan in fusies of grote samenwerkingsverbanden.

Zo functioneren de Waddeneilanden (ook Texel) samen binnen een samenwerkingsverband. Ook gemeente Dantumadiel, die in inwonertal ongeveer gelijk is aan Harlingen, zit op dit moment in een samenwerking met gemeente Noardeast-Fryslân. Al zal die samenwerking, vanwege ontevredenheid wederzijds, met ingang van 2024 worden stopgezet.

Voor de wind

Die kleinschaligheid gaat de gemeente Harlingen goed af. Financieel doet de gemeente het erg goed en de stad wordt een steeds populairdere plek voor toeristen. Waar voor toeristen Harlingen eerder de plek was waar je op de boot stapte naar de eilanden is het nu ook steeds meer een plek om naartoe te gaan en te verblijven. Onder andere de metamorfose van de Willemshaven, die nu een bijzondere levendige plek voor toeristen is, draagt hier aan bij.

Daarmee neemt gemeente Harlingen een bijzondere positie in binnen het gemeentelijke landschap van Fryslân.