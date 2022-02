Zevende nederlaag op rij, Heerenveen verliest ook van FC Utrecht

De ploeg van trainer Ole Tobiasen kwam wel goed uit de kleedkamer en was meteen dreigender dan in de eerste helft. Een schot van Halilovic kon gepakt worden door Fabian de Keijzer, de keeper van Utrecht.

De Keijzer staat in de weg

De grootste mogelijkheid was voor Amin Sarr. Maar ook op de inzet van de Zweed kon De Keijzer redding brengen. Ondanks dat goede begin van de tweede helft, kwamen de gasten na 58 minuten op voorsprong.

Mulder kwam uit zijn doel in het eigen zestienmetergebied, terwijl Bart Ramselaar in een moeilijke hoek stond. Mulder greep niet in en Ramselaar schoot de bal langs de keeper in het doel.

Utrecht gaat door

Tien minuten later verdubbelde FC Utrecht de score. Uit een hoekschop kopte Mike van der Hoorn raak en zette zo de 2-0 op het scorebord. Tien minuten voor tijd kreeg Heerenveen de kans om terug in het duel te komen.

Van der Hoorn raakte de bal met de hand in het eigen strafschopgebied, waardoor scheidsrechter Serdar Gözübüyük een penalty aan de thuisploeg gaf. Sydney van Hooijdonk benutte de strafschop en maakte de 2-1.

Na de aansluitingstreffer van Van Hooijdonk probeerde Heerenveen het nog wel, maar echt dichtbij de gelijkmaker kwam de ploeg niet meer.

Zorgen in Heerenveen

Daardoor blijft Heerenveen op 25 punten staan. Het staat nu dertiende in de eredivisie. Volgende week is nummer vijftien Willem II de tegenstander en dus wordt dat een crucicaal duel om weg te blijven van de degradatiezone.