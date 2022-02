Zeep van koeienmelk en pallets van snoeihout voor toekomst melkveehouderijen

Spreiding van risico's

Student Auke Jan Zoodsma denkt ook dat boeren niet meer alleen van de melk afhankelijk moeten zijn en dat spreiding van de risico's en inkomsten noodzakelijk is. Al zijn boeren daar ook wel onzeker over. "Duurzaam roepen we vaak, maar hoelang houd je dat vol en is het vol te houden. Dat zijn vraagstukken waar boeren onzeker over zijn", zegt Auke Jan.

Hij heeft het idee om van snoeihout van bomen op het boerenerf pallethoutbrokjes te maken. Het hout wordt gezaagd en na het drogen van de takken kunnen ze versnipperd worden. Momenteel wordt daar door boeren nog niet veel mee gedaan, zegt Auke Jan. Het is een duurzame manier om spullen die al op het bedrijf zijn te verwerken en extra inkomsten uit te halen.

Volgens hem moet de melk op nummer één blijven, maar: "Geld groeit niet aan de bomen, maar het hout dus wel en als we dat kunnen gebruiken en er echt uit kunnen halen dan is dat mooi". Hij hoopt dat zijn idee een beetje effect zal hebben.

Anders naar de toekomst kijken

De ideeën van de studenten zijn niet gericht op schaalvergroting, omdat ze anders naar de toekomst willen kijken. Al moeten de boeren en burgers wel dichtbij elkaar komen. Volgens Auke Jan wil de consument duurzaam, vegan en diervriendelijk, maar komen de consumenten niet in de melkveehouderijen om zelf te zien dat de koeien daar een goede plek hebben. Voor de toekomst van melkveehouderijen moet dat grote gat kleiner worden gemaakt.