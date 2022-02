ELP-lijsttrekker Yntze de Vries ernstig bedreigd op social media

De Vries heeft nog geen aangifte bij de politie gedaan, omdat hij de kwestie de komende dagen eerst nog wil voorleggen aan burgemeester Rijpstra en de raadsgriffier.

'Bagger op social media'

De Vries vertelde over deze, en andere bedreigingen in het Nieuwsforum van Buro de Vries bij Omrop Fryslân. Met name omdat het gaat om een bedreiging 'van binnen uit', gedaan door een andere raadskandidaat, raakt De Vries zeer. "Bij ons in de raad wordt meestal politiek correct gesproken, maar op social media krijg je dan alle mogelijke bagger over je heen. Met deze persoon moet ik mogelijk de komende vier jaar in de raad zitten. Dan denk ik, we hebben in Smallingerland nog een lange weg te gaan. De basis moet altijd zijn dat het over de inhoud gaat."

'Werk van gekkies'

Tieneke Clevering, lijstduwer van D66 in Leeuwarden, noemt de bedreiging 'een trieste bedoening' en het werk van 'gekkies'. "Maar het past wel in het beeld van de maatschappij tegenwoordig, waarin het er soms ruw aan toe gaat. Ook tegen mensen die hun vrije tijd opofferen voor de publieke zaak. Daar werken politici aan de toekomst, om idealen waar te maken en om zaken te veranderen. Niet om het geld, want dan kun je beter een krantenwijk nemen."