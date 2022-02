Henk de Jong na winst op Fortuna: "Dit was een avondje Cambuur"

Voor hoofdtrainer Henk de Jong was het het eerste duel als eindverantwoordelijke, sinds er een cyste in zijn hoofd werd ontdekt. "Dit was een avondje Cambuur. Dit is wie we zijn. Niet altijd even goed, maar wel met het vermogen terug te komen in het duel. En een beetje geluk, dat moet je ook hebben."

De Jong wilde niet te lang stilstaan bij de 0-2 van Fortuna, die werd afgekeurd op advies van de VAR. "Daar hebben we misschien mazzel mee, maar oké. Het zorgde er wel voor dat het publiek in het duel kwam, en dat merken de jongens op het veld ook. Wij zijn Cambuur, en we willen dat de mensen het leuk vinden om hier te komen. We proberen er altijd wat van te maken."

Veilig met 33 punten

De Jong is erg blij met de positie op de ranglijst van Cambuur. "Het is nu februari, en we hebben 33 punten. Daarmee blijven we er wel in. En als we erin blijven, zijn we eigenlijk weer kampioen heb ik tegen de jongens gezegd. Dus dat hebben we knap gedaan."

Volgens spits Tom Boere had Cambuur het lastig met het systeem van Fortuna. "Zij spelen heel verdedigend, waardoor de ruimtes heel klein waren. Dan kom je 1-0 achter, en we dachten dat we 2-0 achterkwamen. Die werd afgekeurd, en toen merkte je dat er een bepaalde energie los bij de supporters. Kort daarna maakten we de 1-1 en daarna kwamen we beter in de wedstrijd."