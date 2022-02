Willem Tjerkstra schrijft Friese Odyssee: "Voor mij is er geen god meer"

Hoe komt je tot een antwoord wat het doel is waarom de mens op deze wereld is? Tjerkstra liet de hoofdpersonage van zijn Friese Odyssee, Bauke Blomhof die op een boerderijtje aan de Fluessen woont, de zoektocht ondernemen.

Tjerkstra groeide op in It Heidenskip als zoon van een skûtsjeschipper. Zijn ouders waren goede kennissen van boer Piet Groenhof. "Een boer met een brede belangstelling, met een boerderij aan de Fluezzen. Met die boer in het achterhoofd is de zoektocht van Bauke Blomhof ontstaan."

Het begon allemaal met één roman, maar al schrijvend voelde Tjerkstra dat hij veel meer verhalen 'in de pen had'. Zo zijn er in totaal 27 delen uitgekomen.

"De romans spelen zich af in bijvoorbeeld Birma, Afrika of Rusland. Bauke Blomhof komt tot het inzicht dat de wereld veel breder is dan aan de Fluessen. Hij komt anders in het leven te staan."

Makrokosmos en microkosmos

"De zin van het leven is in principe een zoektocht. Je komt niet tot een oplossing. Aan het eind van mijn serie kom ik bij twee elementen uit", vertelt Tjerksta. "Bij het heelal en bij schimmels, en hoe kun je die dan bij elkaar brengen? In mijn optiek tussen klein en groot in. Zo moet je leven."

De schrijver denkt dat een crisis in het leven de zoektocht naar de zin van het leven op scherp zet. Zelf heeft hij ook donkere tijden gehad.

Geen god, maar een kracht

Tjerkstra groeide op in een streng gereformeerd milieu. Bij opa en oma moesten ze 's zondags twee keer naar de kerk. "De dogma's werden mij met de paplepel ingegoten, maar daar heb ik afstand van gedaan."

Toch vindt hij het bijzonder dat zijn Friese Odyssee uiteindelijk uit 27 delen bestaat. "Dat had ik me helemaal niet gerealiseerd, maar het zijn evenveel boeken als in het nieuwe testament staan."

In de Friese Odyssee komt een verscheidenheid aan religies aan de orde. "Het christendom, het jodendom, boeddhisme, communisme en een verscheidenheid aan andere stromingen."

Voor Tjerkstra is één zaak zeker. "Ik heb één ding in het leven geleerd en dat is: zoek het zo breed mogelijk. Voor mij is er geen persoonlijke god meer, maar wel een kracht die boven de mensen uit stijgt, of dat nu in de schimmels of in het universum zit."

Na 27 boeken zet Tjerkstra een punt achter zijn odyssee, maar niet achter zijn zoektocht. "Die gaat door aan het einde van het leven."