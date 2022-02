Oost-Europakenner waarschuwt voor 'hoogste alarmstand': "We zijn militair gezien kansloos"

Ook heeft Poetin nog onvoldoende militairen in het land. "Met de troepen die Poetin nu heeft, is het onmogelijk om Oekraïne over te nemen. Je kan wel steden veroveren en strategische plekken raken, maar met 200.000 troepen kan je zo'n groot land niet overnemen."

Poetin zou een marionettenregering willen installeren: een nieuwe president die niet tegen Rusland ingaat. "Maar als de rest van het landt doorvecht, wordt het zwaar. Als de moraal van het Oekraïense leger hoog blijft, kom je in een situatie als in Vietnam of Afghanistan."