Grote brand Dokkum: kringloopwinkel afgebrand, wooncomplex ontruimd

De eerste melding van de brand in de loods die met de achterkant aan het water van de Dokkumer Ee Iigt, kwam zaterdagnacht om tien voor twaalf. Met veel materieel is het gelukt om het vuur om half drie onder controle te krijgen.

Geen gewonden

Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Verder is in ieder geval één en zijn er mogelijk meer geparkeerde auto's bij het pand volledig uitgebrand.

De rook trok over een nabijgelegen appartementencomplex dat door de brandweer nat werd gehouden. Door de hitte zijn daar een aantal ramen geknapt. De 35 voornamelijk al wat oudere bewoners zijn eerst overgebracht naar het politiebureau. Ze hebben de nacht bij familie of vrienden. of in een hotel doorgebracht.