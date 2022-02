Cambuur kan na lange tijd weer eens drie punten bijschrijven

In de 29ste minuut werd Kallon de diepste ingestuurd. De aanvaller sneed naar binnen en schoot, maar zijn inzet werd gekeerd door Van Osch.

0-2 afgekeurd, 1-1 via Boere

Even later had Cambuur geluk met de arbitrage. Charlison Benschop scoorde uit de rebound, nadat een schot van Zian Flemming tegen was gehouden door keeper Sonny Stevens.

Scheidsrechter Yannick van der Laan keurde het doelpunt echter af na tussenkomst van de VAR. Die vond dat Flemming een overtreding had gemaakt.

Cambuur profiteerde optimaal, want het kwam in de 35e minuut op gelijke hoogte. Tom Boere tikte een voorzet van Patrick Joosten binnen: 1-1.