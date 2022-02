Koploper Team22 blijkt te sterk voor VC Sneek

Team22 is het talententeam van de volleybalbond. Ze staan bovenaan, maar doen alleen mee aan de gewone competitie.

Met een 25-18 setwinst begon VC Sneek goed tegen de koploper. Ook in de tweede set waren ze sterk en kwamen ze voor, maar Team22 won toch met 23-35.

De derde set was met 20-25 opnieuw voor het talententeam en met 17-25 in de beslissende set was het over voor Sneek.