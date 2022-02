Feestcommissie en ijsclub hebben zorgen over nieuwe flat in Gytsjerk

Hoewel de plannen nog niet definitief zijn, zijn het Dorpsbelang, de feestcommissie en de ijsclub het niet eens met de plannen. Er zou een flatgebouw komen van 3 bouwlagen, 16 meter hoog, waar winkels en 15 appartementen in komen.

Grond al verkocht

Het flatgebouw komt tegen de ijsbaan aan en is in de buurt van de plek waar de feestcommissie de feesttentfeesten altijd organiseert. Het plan is nog niet definitief, maar de ijsclub heeft het gevoel dat het niet meer tegen te houden is. De gemeente heeft de grond al verkocht en 3 maart wordt er in de raad gestemd over het bestemmingsplan.

Volgens Anne Koopmans van de feestcommissie zullen er zeker klachten komen van toekomstige bewoners van de flat als er een dorpsfeest is. "Waar we bang voor zijn, is dat door klachten de feesten hier niet meer plaats kunnen vinden." Volgens Koopmans is het voor de sociale cohesie van het dorp belangrijk dat de dorpsfeesten zo toegankelijk mogelijk blijven.

Tabitha Dijkman van de ijsclub denkt dat de schaduw van het gebouw ijsgroei gaat belemmeren: "We zijn zeker niet tegen nieuwbouw in het dorp. Alleen de plek en de schaal daar maken we ons zorgen over. "