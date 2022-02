Gelijkspel voor Harkemase Boys, Buitenpost wint net voor tijd

Harkema kwam na tien minuten op voorsprong, maar dat feestje duurde niet lang: buitenspel. In paar minuten later was het wel raak voor VVOG toen Jeremy de Graaf de 0-1 scoorde.

Harkemase Boys zocht duidelijk de gelijkmaker en kwamen steeds dichterbij, vooral na rust. Al snel na de thee verdween een bal al net naast het doel en na tien minuten was het dan eindelijk gelijk.

VVOG moest het laatste halfuur nog met een man minder, nadat een verdediger een doorgebroken speler neerhaalde. Maar tegen tien man kon Harkemase Boys niet meer scoren: 1-1.