Dijkgraaf Luzette Kroon: "We moeten accepteren dat wateroverlast blijft"

"Wat wij doen is kijken wat voor opgaven we hebben, ook op rijksniveau." En opgaven liggen er voor het waterschap wel, zegt Kroon. "Een klimaatopgave, een opgave rondom stikstof." Daarnaast kijkt het waterschap ook nog naar het veen dat oxideert en de daaraan verbonden bodemneergang.

Samenwerking

In dat soort kwesties trekt het waterschap met de betrokken partijen op. "We kijken samen met onze partners, provincies, gemeenten en belangenorganisaties in het gebied hoe we een gezamenlijk plan kunnen maken, en of we of vanuit het Rijk ofwel vanuit de EU subsidie voor kunnen krijgen."

Over het binnenhalen van die subsidies is Kroon hoopvol. "We hebben in Fryslân al een paar hele goede voorbeelden van dat we in gebiedsprocessen met elkaar hele mooie subsidiestromen naar ons toe hebben getrokken."