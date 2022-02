Zorgen over Oekraïnse familie, maar ook: "Rusland is veel meer dan Poetin"

In de eerste dagan van het conflict was Judkovskaya niet bij staat om over de oorlog te praten, maar het is geen tel uit haar gedachten. "Als ik over de Nieuwstad loop is het net alsof er geen oorlog is. Maar tegelijkertijd zie ik de beelden uit Oekraïne. Het is net of er twee video's in mijn hoofd door elkaar lopen."

Niet wij/zij-denken

Judkovskaya wil ook waarschuwen tegen het wij/zij-denken waar leiders als Vladimir Poeten juist belang bij hebben. "Het is belangrijk om te luisteren naar mensen die heel anders denken dan wij en te proberen om hen te snappen. We moeten niet in een houding schieten van 'wij zijn goed en zij zijn fout', maar met elkaar in gesprek blijven om verdere escalatie in de toekomst te voorkomen."

Een directe oplossing voor het conflict ziet Judkovskaya nog niet, maar ze hoopt dat de Russisch orthodoxe kerk zich tegen het gewapende conflict zal uitspreken. "De kerk heeft veel macht in Rusland, misschien nog wel meer dan Poetin."