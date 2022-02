Issa Kallon kon naar Turkije, maar 'wil nu alles geven voor Cambuur'

Alles geven

Kallon blijft dus bij Cambuur en daar hoeven ze er niet over in te zitten dat ze nog een halfjaar te maken hebben met een gefrustreerde speler, zo zegt hij.

"Nee, als ik in het veld sta wil ik alles geven voor Cambuur. Ik zou me er zelf ook mee hebben als ik er met de pet naar zou gooien. Daar heeft de club niks aan en dat zou ook niet goed zijn voor mijn marktwaarde voor een andere club. Dus ik probeer alles te geven en belangrijk te zijn voor Cambuur", zegt hij.

Keuze maken

Kallon speelt na de komst van Patrick Joosten niet meer vanaf links, maar vanaf rechts. De gevaarlijke tandem Bangura-Kallon is daarmee uit elkaar gehaald. Kallon: "We hebben het er goed over gehad met de trainers. Het was wel even jammer, maar uiteindelijk is de keus gemaakt. En ik kan in principe ook van rechts spelen. Ik probeer gewoon het team te helpen en als dat van rechts moet, dan doe ik dat van rechts."