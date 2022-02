De Fryske Marren: de zandwinningskwestie die maar niet ophoudt

Wat volgde was een vertrouwensbreuk. De twee wethouders van de FNP moesten opstappen, nadat coalitiegenoten CDA en VVD een motie van wantrouwen hadden ingediend. Dat was niet voor niets, want voorlopig ging er een streep door de plannen van Smals. Toen Koninklijke Smals in hoger beroep ging bij de Raad van State, oordeelde ze dat de raad gelijk had om tegen de winning te stemmen.

Het bezwaar tegen de winning is dat het in een beschermd natuurgebied plaatsvindt. De overheid zelf heeft dat gebied ook als een 'rode zone' aangemerkt. Dat houdt in dat zo'n gebied niet voor zandwinning gebruikt mag worden.

Onzekerheid

Nu Smals zich heeft vastgebeten, wil het bedrijf ook niet meer loslaten. Ondertussen bereidt het bedrijf nieuwe plannen voor de winning voor en is het ook al in gesprek met verschillende partners. In januari van dit jaar kwam naar buiten dat Rijkswaterstaat mee wil werken aan een onderzoek naar de milieueffecten van eventuele zandwinning in het IJsselmeer.

Voorlopig houdt FNP voet bij stuk en blijft de partij tegen. Opmerkelijk is dat CDA en VVD zich niet uitlaten over de winning in hun programma's. Dat zorgt voor veel onzekerheid bij de inwoners.