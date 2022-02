MFC-stichting kijkt naar zichzelf om De Kompenije in Jubbega te redden

Het gebouw wordt op het moment door Accolade en de Stichting Multifunctioneel Gebouw Jubbega beheerd. Het probleem is dat onder andere de school en de zorgvoorziening sinds het begin van De Kompenije in 2010 minder ruimte huren, en dus minder geld in het laatje brengen.

Voor een deel wordt dat gecompenseerd, maar voor een deel draait de Stichting Multifunctioneel Gebouw Jubbega achter De Kompenije ervoor op. Die stichting kan dat tekort van 85.000 euro per jaar niet langer dragen. De beide partijen zoeken al jaren naar een oplossing.

Stichting opheffen

Jan Leinstra, voorzitter van Stichting Multinfunctioneel Gebouw Jubbega, zegt dat de stichting een oplossing heeft aangeboden, maar dat Accolade niet mee wil. "We hebben een voorstel gedaan van hoe wij denken dat het opgelost kan worden, zodat de stichting geen risico meer loopt, want dat kunnen ze niet meer dragen. We voelen alleen bij Accolade geen ruimte om daarover te praten."

De stichting wil zichzelf opheffen, zodat het contract vervalt en de stichting niet meer opdraait voor de tekorten. Het liquideren van de stichting zou wel gevolgen hebben voor de werknemers van de stichting. "Wij hebben de werknemers vorige week al verteld dat ze er rekening mee moeten houden dat ze hun baan verliezen."