UNIS Flyers krijgt overwinning op Den Haag terug na beroep

De Friezen zouden één of meerdere spelers op het formulier hebben gehad die niet speelgerechtigd waren. De beroepscommissie beoordeelde de door UNIS Flyers aangedragen argumenten en documenten en seponeerde de uitspraak van de tuchtcommissie.

Door de uitspraak eindigt UNIS Flyers als eerste in de competitie en moet het in de halve finale van de Final Four tegen Zoetermeer Panters. Die wedstrijd wordt gespeeld op vrijdag 4 maart.