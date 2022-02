Haye scoorde dit seizoen al twee keer tegen Utrecht: "Daar ga ik nu weer voor"

De Friezen wisten al zeven wedstrijden op rij niet te winnen en met de nummer zeven van de eredivisie treft Heerenveen in Utrecht ook geen makkelijke wedstrijd.

"Het is een hele belangrijke wedstrijd, met name voor ons vertrouwen", zegt Tobiasen. "Op papier is het een hele goede tegenstander. Op het veld kunnen ze hele aardige dingen laten zien."

Sfeer

Ondanks dat Heerenveen op 19 december voor het laatst won, is de sfeer in de ploeg volgens de trainer goed. "Tot nu toe kan ik niets zien of merken in de groep", zegt Tobiasen. "Mijn complimenten aan de jongens over hoe ze doorgaan en blijven vechten. Ze werken hard op de trainingen en in de wedstrijden."

De keeperswissel van afgelopen week, waarover in verschillende media, waaronder de SportCast van Omrop Fryslân, kritiek ontstond, is volgens Tobiasen ook geen item. "Ik weet niet waar ze het op baseren", zegt de trainer over het onbegrip.

"Dat is een keuze die ik heb gemaakt en daar sta ik honderd procent achter. Wat mensen daarvan vinden, dat is hun werk om daar een mening over te hebben. Wij maken hier de keuzes en daarom de wissel."