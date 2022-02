Negen noordelijke filmmakers geselecteerd voor talentprogramma

De geselecteerde makers zijn Max Lunter, Daphne Lücker, Karim Ouri, Froukje van Wengerden, Tom Tieman, Eza Doortmont, Remco Efdé, Rachel van Bruggen en Janko Krist. Die laatste is met name bekend als regisseur van de Friese bioscoopfilm Stjer.

Het talentprogramma moet aan het einde van het traject negen nieuwe filmprojecten opleveren, die in november van dit jaar worden gepresenteerd aan fondsen, producenten, streamers en omroepen.

Inspireren

"Er is veel talent in het noorden dat nog onvoldoende wordt gezien", zegt creatief directeur Joris Hoebe. "Met dit programma zetten we negen talenten in de schijnwerpers en maken we van hen sterkere makers. Door hen te presenteren aan de industrie en fondsen vergroten we de kans dat er meer films en documentaires van noordelijke makers worden gemaakt en hopen wij dat de talenten andere noordelijke makers inspireren."

First Wave wordt gesteund door het Filmfonds en de provincie Fryslân en moet jaarlijks terugkeren.