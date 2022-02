Van der Molen wil Rusland van bankensysteem uitsluiten: "Maar wel in overeenstemming"

Van der Molen vindt het een uitzonderlijke situatie. "Maar als Europa geen vuist maakt, dan zijn we aan Rusland overgeleverd."

Maar uitsluiting van het Europese betaalsysteem is niet onderdeel van het sanctiepakket dat er nu ligt, want een aantal Europese lidstaten is bang dat Rusland dan stopt met het leveren van bijvoorbeeld gas, en dat maakt de gevolgen voor de economie te groot.

Eensgezind een vuist maken

"Het is goed dat we eenstemmig blijven, dat zal ook moeten als je een vuist tegen Poetin wilt maken. Maar ik vind wel dat er een schepje bovenop moet. Dan is de eerste stap uitsluiting van het bankensysteem. Dan raak je Rusland economisch gewoon heel hard."