Merel Bosma op het podium bij eerste Grand Prix op natuurijs

De overwinning bij de vrouwen ging naar Ineke Dedden. Marthijn Mulder won bij de mannen. In die wedstrijd eindigden geen Friezen op het podium.

In de wedstrijd bij de vrouwen werd het peloton gauw uit elkaar getrokken door de wind. Dedden en Iris van der Stelt reden uiteindelijk direct uit een kopgroep van dertien en namen flink afstand. In de sprint was Dedden de snelste. Bosma won de sprint om de derde plaats.

Dinsdag is de tweede race van de Grand Prix. Voor zondag staat het Open Nederlands Kampioenschap op het programma.