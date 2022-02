SC Cambuur verlengt contract van Calvin Mac-Intosch

De centrale verdediger kwam tussen 2014 en 2016 uit voor Cambuur en keerde in 2019 terug in Leeuwarden, nadat hij voor onder meer Almere City FC en Fortuna Sittard had gespeeld en voor clubs in Engeland en Noorwegen.

"Rust, ervaring en stabiliteit. Dat heeft elk team nodig en dat is onder meer wat Calvin bij ons brengt", zegt technisch manager Foeke Booy. "Met al ruim honderd wedstrijden voor SC Cambuur is het onderhand een echte clubspeler en dat is natuurlijk geen toeval. Als mens en als voetballer past hij uitstekend bij onze club en onze manier van spelen."