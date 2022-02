Fries ziet strijdbaarheid in het Oekraïense Lviv: "De drones vlogen over"

Volgens Nammensma zijn de inwoners van de eerste schrik bekomen na de inval van Rusland donderdagochtend vroeg. In Lviv zijn de supermarkten en de benzinestations nog open. Wel is er minder te krijgen en moeten mensen bij tankstations lang in de rij staan.

Aardappelen voor Kiev

Nammensma is intussen weer met zijn werk begonnen. "We hebben met ons team overlegd wie wat doet en zijn aan de gang gegaan." Ze hebben twee vrachtwagens volgeladen met aardappelen voor de hoofdstad Kiev. Die wordt op dit moment belegerd door het Russische leger. "Maar de mensen kunnen nog wel in en uit Kiev komen."