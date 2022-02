Groot tekort aan dierenartsen: "De werkdruk ligt hoog"

Niet alleen in Oosterwolde zijn er tekorten. Zijlstra hoort het ook bij andere praktijken. "Het laatste jaar krijgen we ook echt problemen door de tekorten", vertelt Zijlstra. De praktijk wordt gedwongen om met ZZP'ers of tijdelijke krachten te werken die op meerdere plekken werken. Het is zeker niet ideaal, maar op dit moment de enige oplossing.

De tekorten komen vooral doordat de net afgestudeerde dierenartsen in het westen van het land blijven hangen, maar ook de opleiding van dierenartsen is onderdeel van het probleem. "Er was altijd een overschot aan dierenartsen, daarom werd je ingeloot voor de opleiding. Maar het zorgt er inmiddels voor dat er niet genoeg dierenartsen afstuderen."