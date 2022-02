Bossen in Súdwest-Fryslân blijven nog wel een week dicht door stormschade

In het Rasterhoffpark in Sneek liggen honderden omgewaaide bomen. Dat is althans wat Erik Bos denkt, want hij is het bos nog niet helemaal in geweest. Het is te gevaarlijk. In dit bos staan, en liggen, voor het grootste deel essen.

Deze essen hebben last van een schimmel, waardoor stukken van de wortels snel afsterven. Dan kunnen ze makkelijk omvallen.

Natuurlijke selectie

De zwakken vallen nu om. Bos hoopt dat er wel weer nieuwe, gezonde bomen voor in de plaats komen. "Helpen wil ik het niet noemen, het is een natuurlijke selectie, de zwaksten gaan om en dat helpt ons deels wel. We hopen dat er nu door de natuurlijke aangroei weer nieuwe bomen ontstaan."

Er liggen ook populieren om. Dat zijn over het algemeen sterke en gezonde bomen, maar ook die hebben de storm niet overleefd. "Die zijn door de kracht van de wind compleet ontworteld zijn en liggen languit."