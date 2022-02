Trekvogels hebben steeds minder tijd om aan te sterken in de Waddenzee

Het betekent ook dat het op lange termijn lastiger wordt om voldoende zoet water op de eilanden op voorraad te houden onder de duinen. Daar hebben niet alleen mensen last vast, maar ook de natuur op de Waddeneilanden.

Natuurlijk heeft ook de stijgende zeespiegel gevolgen voor het Waddengebied. Doordat er in het verleden grote delen van de zee verdwenen zijn door met name de aanleg van de Afsluitdijk en die dijk tussen wat nu de Lauwersmeer is, is er veel dynamiek uit het Waddengebied verdwenen. En daardoor zie je nu dat het Wad 'zandhonger' heeft, het trekt zand en slijk aan vanaf de Noordzee.

'Zandhonger'

Dat betekent dat de Waddenzee nu nog meegroeit met de hogere zeespiegel, maar over zo'n acht jaar kan dat evenwicht verstoord worden. En dat begint in het westelijk Waddengebied in de omgeving van Vlieland.

Het overzicht van de Waddenacademie maakt met name voor beleidmakers duidelijk wat er aan zit te komen en maakt het mogelijk om daar bij besluiten over bijvoorbeeld het gebruik van de Waddenzee rekening mee te houden.