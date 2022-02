Henk de Jong weer aan het roer: "Heerlijk om er weer te zijn"

Wijzigingen in de basis?

De Jong wilde een dag voor de wedstrijd nog geen opstelling beken maken. Ondanks diverse wisselingen in de afgelopen wedstrijden lijkt het achterin duidelijk te zijn: Mac-Intosch en Schouten zullen, evenals Bangura en Schmidt, in de basis staan.

Toch hint Henk de Jong op één of meer wijzigingen, maar daar wil hij niets over zeggen. "Of ik wat zal veranderen? Dat kan. Maar dat zullen jullie zien. We kunnen wat dingen veranderen."

Voordeel is dat het stadion weer vol zal zitten. "Wij zijn echt een 'twaalfde-man-club.' De mensen steunen ons en dat hebben we ook nodig. Ik heb er zin in. Machtig mooi."