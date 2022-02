GGD houdt test- en priklocaties in Fryslân voorlopig open

Vrijdag vervallen er veel regels. Anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer, het coronatoegangsbewijs wordt bijna niet meer gevraagd en op de meeste plekken hoeven geen mondkapjes meer te worden gedragen.

Een maand geleden werden al veel coronaregels versoepeld en een week geleden kwam er nog meer ruimte. De GGD ziet geen negatief effect op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. De boosterprik werkt, meldt de GGD: er is geen grote toename van het aantal opnames van kwetsbare ouderen. Besmette jongeren belanden bijna niet in het ziekenhuis.

Meer pop-uplocaties

Ondanks de 'afvlakking' van de cijfers ziet de GGD nog geen aanleiding om het testen en prikken af te schalen. De GGD gaat ook weer de provincie in met pop-uplocaties. Die staan op dit moment in Surhuisterveen, Harlingen, Workum, Leeuwarden, Sneek, Holwerd en Sint Nicolaasga.

Binnenkort komen er locaties bij in Bakhuizen, Akkrum, Wijnjewoude, Jubbega en Holwerd.

Afgelopen week heeft de GGD Fryslân 1.304 prikken met een coronavaccin gezet. 1.204 daarvan waren boosterprikken, waarvan 118 op pop-uplocaties zijn gezet.

Tot nu toe hebben 293.000 Friezen een boosterprik gehaald.

Testen bij GGD na zelftest

Het aantal Friezen dat zich afgelopen week heeft laten testen, lag gemiddeld op zo'n 3.000 per dag. Dat is minder dan een week geleden. Toen ging het om zo'n 3.700 per dag. De GGD denkt dat dat voor een deel komt doordat mensen op wintersport zijn en dat mensen zich niet laten testen omdat ze de deur toch niet uit hoeven.

Van alle mensen die zich laten testen, krijgt twee op de drie een positieve testuitslag. In de groep tussen 12 en 17 jaar ligt dat zelfs op 74 procent. Dat aandeel ligt de laatste tijd heel hoog, omdat de meeste mensen zich pas bij de GGD laten testen als ze eerst een positieve zelftest hebben gedaan.