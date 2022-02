FNP Achtkarspelen wil ruimhartige opvang voor Oekraïense vluchtelingen

Premier Rutte wilde donderdag in een persmoment nog niet zeggen of Nederland extra vluchtelingen uit Oekraïne gaat opvangen. "Binnen bestaande afspraken en kaders kijken we wat we kunnen doen."

COA: opvangcentra zitten nu vol

In Nederland zitten alle opvangcentra voor vluchtelingen momenteel vol, zei een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdag. "Als mensen uit Oekraïne naar Nederland komen, dan zullen we ons tot het uiterste inspannen om ze op te vangen. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we anderen bij nodig."

Vooral gemeenten spelen daar een belangrijke rol in, volgens het COA.

'Asielzoekers achterhaald'

Inwoners van Oekraïne mogen zonder visum tot 90 dagen in Nederland verblijven. Als ze langer in Nederland willen blijven, moeten ze asiel aanvragen. Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat het Nederlandse asielbeleid nu is achterhaald.