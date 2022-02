Wetterskip knijpt een oogje dicht: dijkbuizen toegestaan voor nat vogelland

Met afsluitbare buizen moet weidevogelbeheer voor boeren makkelijk worden, zo is het idee. De drempel om weidevogelvriendelijk te boeren gaat daarmee omlaag.

Risico

Het is een omslag voor Wetterskip Fryslân, omdat de organisatie altijd van mening was dat elk object in, door of op een waterkering een risico oplevert op wateroverlast.

"Bij nattigheid en bij droogte willen we graag goed in beeld hebben waar water gedeeld wordt", zegt bestuurder Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân. "Met zo'n buis tap je water af uit het systeem."

De hedendaagse situatie is ook niet ideaal, want boeren en andere grondeigenaren moeten nu vaak water met een pomp uit de sloot, vaart of het meer halen, om die met een slang over de dijk naar het land te brengen. Met andere woorden: veel werk op nat vogelland aan te leggen.