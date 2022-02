Aardappelexporteur Joure hoopt dat sancties Russische bevolking niet raken

Backx kan zich daarin vinden. "Ik begrijp de sanctiemaatregelen heel goed. Ik hoop dat ze niet zo ver gaan dat ook de Russische bevolking hard wordt geraakt. We moeten zorgen dat mensen overal kunnen blijven eten."

Wat de oorlog voor de handel betekent, weet hij nog niet. "Dat is nog afwachten. Op dit moment ligt het nodige klaar dat naar Rusland moet en naar de landen eromheen. We hopen dat dat door kan gaan."

Meer in Rusland geproduceerd

HZPC vervoert niet alleen goederen uit verschillende EU-landen naar Rusland, het bedrijf doet zelf ook steeds meer in Rusland. "Na de Krimoorlog zijn we meer in Rusland zelf gaan produceren", legt Backx uit. "We proberen daar ook meer techniek te krijgen, zodat we minder afhankelijk zijn van de grenspassages. Dat is een reactie op sancties die Rusland zelf heeft opgelegd na de Krimoorlog."

Mogelijk worden ook betalingen tussen Rusland en andere landen aangepakt. Daar maakt Backx zich minder zorgen over. "Als het geld maar op ons kantoor komt in Rusland. Dan zien we op termijn wel of dat naar West-Europa kan komen."

Grotere omvang dan verwacht

Uit Rusland zelf hoort Backx verschillende geluiden. "Onze mensen daar hebben er een eigen mening over. Maar dit is niet een oorlog van de Russische bevolking, het is een oorlog die door Russische leiders wordt uitgevoerd. Onze mensen daar zijn ook geschrokken dat het zó'n grote omvang heeft gekregen. Iedereen was voorbereid op gebeurtenissen in de zuidoostelijke provincies, maar deze omvang had niemand verwacht."