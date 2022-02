K80-samenwerking van kleine gemeenten gestart

"Dit verband was nodig omdat er toch een beetje een leegte was in de belangenbehartiging van de kleinere gemeentes", zegt Agricola. "Het is nodig om ons beter voor het daglicht te kunnen brengen."

Overal in het land is het aantal samenwerkingsverbanden toegenomen. Dat lijkt te maken te hebben met het feit dat gemeenten in de afgelopen jaren veel meer taken van het Rijk hebben gekregen.

Onvrede over het gemeentefonds

Daar komt bij dat het gemeentefonds op een andere manier verdeeld wordt. Het komt er op neer dat gemeenten meer op het geld moeten letten en soms heeft dat grote gevolgen, bijvoorbeeld voor het sociaal domein.

Het idee voor de K80 is ook ontstaan uit deze onvrede over het gemeentefonds, waar gemeenten haar Rijksgeld uit krijgen. De nieuwe verdeling pakt negatief uit voor kleine gemeenten.

De K80 wil dan ook met name de 'opschalingskorting' kwijt. Door fusies zouden gemeenten geld kunnen besparen, zo was jaren geleden het idee. Van die fusies is het lang niet altijd gekomen, maar het korten van het geld van het gemeentefonds is wel doorgezet. Dat betekent simpel gezegd: minder geld voor kleine gemeenten.