Vlieland wil aardgasvrij worden met alleen lokale partijen in de gemeenteraad

De gemeente Vlieland wil op termijn het hele eiland van het gas afhalen. Daar is al een mooi begin mee gemaakt door de wijk Duinwijck, waar alle 39 woningen op 1 juli van dit jaar overgaan op het warmtenet. Vlieland is het eerste eiland dat aangesloten is op het warmtenet.

'Heatpipes' en zonnepanelen

De warmte wordt in de zomer via 'heatpipes' en zonnepanelen opgeslagen in een waterbassin. Hier zit twee miljoen liter water in opgeslagen, dat op zijn warmst 90 graden is. In de winter kunnen de bewoners van de wijk deze warmte weer gebruiken.

Dick Visser, lijsttrekker van de NLV, geeft wel aan dat ze als eiland tegen landelijke wet- en regelgeving aanlopen: "We moeten wat met windenergie, maar de landelijk wetgeving wil bijvoorbeeld geen windparken op de eilanden."