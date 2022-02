Meeste coronaregels vervallen vandaag | Belangrijkste coronasteun stopt per 1 april

Winkelen met een mondkapje op hoeft niet langer. Het is nu een advies, en geen verplichting meer. In de buurtsuper Manjefiek in Wijnjewoude zijn ze er blij mee. "De klanten zijn nog een beetje onwennig. Sommigen komen met een mondkapje, anderen zijn het vergeten. een deel komt binnen zonder mondkapje", zegt eigenaar Joël Basta.

De stickers en posters waarmee werd gewezen op de coronamaatregelen, zijn intussen weggehaald. Het is aan de klanten zelf om te bepalen of ze wel of niet een mondkapje willen dragen. Zonder mondkapje communiceert het in ieder geval wel beter, zegt Basta. "Vaak moesten we vragen: 'wat zegt u?'"